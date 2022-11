Standort Alpen : Pandemie als Wachstumsbeschleuniger

Das Team (v.l.): Yulia Tarasova, Maik Kaiser, Tino Frölich, Christian Altmann und Anna Görtz wollen am neuen Standort durchstarten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Der Sanitätshandel Kaiser Cares hat sich an der Grünthal-Kreuzung in Alpen niedergelassen und will hier durchstarten. Das Unternehmen beliefert klinische Einrichtungen und die Pflegebranche. Auch Fortbildung ist ein wichtiges Thema.