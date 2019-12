Weihnachtsmarkt in Menzelen-Ost : In Menzelen werden Kinderwünsche wahr

Alpen An der Alten Schmiede fand ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt. Besucher konnten bedürftigen Familien helfen.

Zu einem guten Weihnachtsmarkt gehört neben duftendem Glühwein und einer ansprechenden Budengasse auch das Ambiente. Genau das bietet der Verein für Geschichte und Brauchtum in Kooperation mit der Dorfwerkstatt Menzelen-Ost alljährlich an der Alten Schmiede an der Birtener Straße. Zur elften Auflage hatten die ehrenamtliche Helfer am vergangenen Wochenende einen aus 20 Ständen bestehenden weihnachtlichen Hobby- und Handwerkermarkt präsentiert, der seinesgleichen sucht.