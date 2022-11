Straßenkunst in Rheinberg : Graffiti-Aktion des Zuff am Spielplatz in Winterswick

Graffiti-Aktion des Zuff am Spielplatz in Winterswick

Rheinberg Das Team des Jugendzentrums der Stadt Rheinberg, das Zuff, hat sich gemeinsam mit elf Kindern aus Rheinberg einem Projekt gewidmet. Es stand unter dem Motto „Wir verschönern unsere Stadt“ und hat sich zur Aufgabe gemacht, den Spielplatz in Winterswick an der Moerser Straße zu verschönern.

Die Kinder seien von Mitarbeitern des Jugendzentrums zum Spielplatz in Winterswick gefahren worden, um dort gemeinsam mit dem Graffitikünstler Julian Winkler aus Rheinberg an der Gestaltung einer knapp 30 Meter langen Wand zu arbeiten. So sei dann unter der professionellen Anleitung eine große Blumenwiese mit Bäumen, Wolken und bunten Schmetterlingen entstanden. Nachbarn des Spielplatzes hätten die Kinder mit kleinen Knabbereien und frischen Getränken versorgt und hätten sich über die Aktion gefreut. Julian Winkler leitete die Kinder an und half ihnen, die Motive auf die Wand zu bringen. Am Ende seien alle kleinen Künstler mit ihrem gemeinsamen Kunstwerk zufrieden gewesen. Und Winterswick ist ein bisschen schöner geworden.