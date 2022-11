Ehrenamtsförderung : Kinderschutzbund bekommt Alpener Heimatpreis

Alpen Es gab diesmal nur vier Vorschläge. Alle sollen einen Preis bekommen, haben die Fraktionschefs beschlossen. Den zweiten Preis erhält die Flüchtlingshilfe, Platz drei müssen sich zwei Gruppierungen teilen.

Der Kinderschutzbund, Ortsgruppe Alpen, soll mit dem Heimatpreis ausgezeichnet werden. Über die Preisvergabe befindet der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 22. November, um 18 Uhr im Ratssaal. Die jährliche Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 2500 Euro verbunden.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist waren insgesamt lediglich vier Vorschläge eingegangen im Rathaus, wie aus der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Wie es in den Verleihungsgrundlagen festgelegt ist, haben sich die Fraktionschefs interfraktionell über die Vorschläge beraten. Dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, dass in diesem Jahr alle vier Vorschläge mit einem Preisgeld bedacht werden sollen.

Der zweite Preis mit einem Scheck über 1000 Euro soll an die Flüchtlingshilfe Alpen gehen. Die anderen beiden Preisen, so ist es vorgesehen, sollen sich der Lepra-Strickkreis der kfd St. Vinzenz Bönninghardt, der in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen gefeiert hat, und der Musik- und Literaturkreis, ebenfalls ein Jubilar, teilen. Beide dürfen sich auf je 500 Euro Preigeld freuen. Die Heimatpreise werden stets in der Ratssitzung vor Weihnachten – diesmal vier Tage vor Heiligabend – feierlich vergeben.