26. Veteranentreffen diesmal beim SV Menzelen : Nachdenkliches beim 26. Veteranentreffen

Sprachen in Menzelen über alten Zeiten: Die Ex-Fußballer aus dem Nordkreis Moers. Foto: Verein

Alpen In Menzelen trafen sich diesmal die ehemaligen Fußballer aus dem Nordkreis Moers. 33 Oldies waren gekommen – unter Ihnen auch der 92-jährige Senior des Frühschoppens, Werner Willemsen.

Wenn Fußballer dieser Tage unter sich sind, dann müsste es in den Gesprächen eigentlich auch um die teuerste WM aller Zeiten gehen, die in eineinhalb Wochen, begleitet von viel Kritik, in Katar beginnt. Doch beim alljährlichen Veteranentreffen der Oldie-Kicker aus dem ehemaligen Nordkreis Moers war das anders. Da standen die guten alten Zeiten im Vordergrund, als der Weg zum Training oder zu den Spielen mit dem Fahrrad zurückgelegt wurde und mitunter der Ball noch aus echtem Leder bestand.

Bereits zum 26. Mal trafen sich die Ex-Fußballer in dieser Runde. Gastgeber war der SV Menzelen. 33 Teilnehmer kamen im Schützenhaus am Wippött zusammen. Nachdenklich blickte Norbert Köppen, der für den SVM die Organisation übernommen hatte, in die Runde. „2010 waren wir letztmalig Ausrichter dieses Treffens und konnten 80 ehemalige Spieler auf dem Torenhof begrüßen“, sagte Köppen, Betreuer der Menzelener Alt-Herren-Mannschaft. Eine Absage erhielt er vom BSV Bönninghardt, wo nicht mehr um Punkte gespielt wird, weil’s keine Mannschaft mehr gibt. Vom einstigen Oberligisten TuS Xanten war nur Karl-Heinz Glenk, bei den Domstädtern für den Bereich Altherren-Fußball zuständig, vor Ort. Mangels Helfern werde der TuS kein Veteranentreffen mehr ausrichten, teilte er mit.