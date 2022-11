Karneval in Alpen : Menzelener Frösche sind in der Session blau und weiß

Menzelener Frösche sind in der Session blau und weiß

Karneval in Alpen

Alpen Die Karnevalsgesellschaft Hand in Hand eröffnete im proppevollen Adlersaal die närrische Zeit – mit einem Fan des FC Schalke 04 an der Spitze. Unterkriegenlassen gilt nicht.

Der hübsch dekorierte Adlersaal in Menzelen war gerade groß genug, um den vielen Jecken, die die Proklamation von Prinz Torsten II. am Samstagabend miterleben wollten, Platz zu bieten. Mehr als 150 Gäste – unter ihnen Bürgermeister Thomas Ahls und Ortsvorsteher Edgar Giesen – waren dabei, als Kai-Kevin Krupper, Präsident der Karnevalsgesellschaft (KVG) „Hand in Hand“, den Abend eröffnete.