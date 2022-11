Schulfest am Freitag : Rheinberger Gymnasium lädt ein zu Advent am Amplonius

Rheinberg Am Freitag feiert das Rheinberger Gymnasium wieder „Advent am Amplonius“. Die Schulgemeinschaft präsentiert sich bei Speisen und Getränken und einem Rahmenprogramm.

„Triple A“ oder auf Deutsch „dreifaches A“ ist eine Bezeichnung, mit der beispielsweise die Energieeffizienzklasse von Kühlschränken oder die Bonität großer Unternehmen beschrieben wird. Am Rheinberger Amplonius-Gymnasium steht AAA als Abkürzung für „Advent am Amplonius“. Dieses Schulfest findet am Freitag, 25. November, wieder statt.

Dreimal A – diese nüchterne Information reiche aus, die gesamte Schulgemeinde in Freude zu versetzen, sagt Schulleiter Marcus Padtberg. Denn das traditionelle Schulfest vor dem ersten Advent musste zwei Jahre pausieren. Nun wird wieder vorbereitet und gefeiert. In diesem Jahr verwandelt sich der Schulhof an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße wieder in einen kleinen Weihnachtsmarkt, bei dem Flammlachs, internationale Spezialitäten, Gegrilltes, Grünkohl, aber auch Kaffee und Kuchen und Gebasteltes sowie ein buntes Rahmenprogramm geboten werden.