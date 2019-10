St. Martin in Alpen : Martins-Event beendet Saison auf dem Waldspielplatz

St. Martin in Alpen

Bönninghardt Bei dem gemütlichen Fest stimmen sich große und kleine Gäste bei Geschichten, Liedern und einem Lagerfeuer auf die Winterzeit ein.

Das Martins-Event auf dem Waldspielplatz auf der Bönninghardt beginnt am Samstag, 2. November, um 16 Uhr. Vorweihnachtlich wird es werden, das vierte Heier Martins-Event für Kinder und Erwachsene.

„Es ist kein Ereignis von blendendem Glitzer und Kommerz. Schön und schnuckelig soll es hergehen“, sagt Ortsvorsteher Herbert Oymann. Dieser Samstag am Waldbüdchen bei Brigitte Kellerbach mit Wallnüsseknacken und dem Schälen Bönninghardter Kastanien soll ein entspannter Nachmittag für Familien mit und ohne Kinder, Angehörige, Freunde, Nachbarn und Menschen aus Nah und Fern sein.

Zur Dämmerung wird der Spielplatz stimmungsvoll illuminiert. Kinder können ihre Martins-Fackeln leuchten lassen. Während sich die Kleinen an den Spielgeräten austoben, können Erwachsene in gemütlicher Runde den ersten Glühwein probieren, heißen Kakao, Cappuccino, Kaffee und Kaltgetränke genießen. Brigitte Kellerbach kredenzt selbst gebackenen Kuchen. Sie hält im Waldbüdchen so manche Leckerei für die Kinder bereit. Popcorn, Krapfen, Waffeln und Weihnachtsplätzchen gehören ebenso zum Angebot wie Grünkohl mit Mett, Leckeres vom Grill sowie Reibekuchen von Bönninghardter Kartoffeln.