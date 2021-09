Alpener Presbyter engagieren sich als Waldarbeiter : Auf Befreiungsmission für Bönninghardts Kiefern

Bönninghardt Die Evangelische Kirchengemeinde Alpen hat sich der Pflege des Bönninghardter Waldes gewidmet. Gemeinsam wurden junge Kiefern vom Würgegriff dicht wachsender Farne befreit.

Dass das starke Wachstum der Farne für die Kiefern lebensgefährlich werden könnte, habe die Gemeinde zunächst nicht erwartet, sagte Baukirchmeister Hans-Henning Schultes. Vor allem die starken Niederschläge in den vergangenen Wochen und Monaten hätten aber dafür gesorgt, dass der Adlerfarn noch stärker gewachsen sei als sonst. Der so entstandene dichte Teppich habe den jungen Bäumen jegliches Sonnenlicht geraubt und somit in der Entwicklung behindert.