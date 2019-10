Störung in Rheinberg : Ammoniak entweicht aus Solvay-Werk

Foto: Fischer, Armin (arfi) Mitarbeiter der Solvay konnten die Störung schnell beheben. Eine Gefahr bestand nicht.

Rheinberg Im Solvay-Werk in Rheinberg ist am Samstagnachmittag infolge einer Störung eine geringe Menge Ammoniak in die Luft entwichen. In der Folge hat es in Ossenberg für kurze Zeit nach Salmiakgeist gerochen.

Die Nachbarn wurden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr hat an mehreren Stellen die Luftkonzentration gemessen, konnte jedoch schnell Entwarnung geben, da an keiner Stelle mehr Ammoniak in der Luft messbar war. Eine Gefahr für die Bürger bestand zu keiner Zeit. Die Produktionsmitarbeiter hatten das Problem innerhalb weniger Minuten gelöst. Die zuständige Behörde wurde informiert. Für eventuelle Unannehmlichkeiten möchte sich das Werk entschuldigen.

