Schützentradition in Alpen : Der Major besteigt den Königsthron

Menzelen Marc Hermanns, Offizier der Bürgerschützen Menzelenerheide, folgte seinem eigenen Appell, trat als Aspirant vor und gab seinen Mitbewerbern das Nachsehen. Ein medizinischer Zwischenfall beim Umzug am Montag ging glimpflich aus.

Um 18.15 Uhr forderte Major Marc Hermanns am Sonntagabend vorm königlichen Finale des Bürgerschützenvereins Menzelenerheide die Königsaspiranten auf vorzutreten. Dann reichte er das Mikrofon weiter an Präsident Karsten Scholz. Der Offizier folgte seinem eigenen Kommando. Und am Ende gab er seinen beiden Konkurrenten Sebastian Wanders und David Polm das Nachsehen. Nach einem spannenden Kampf holte Marc Hermanns um 20.21 Uhr mit dem 205. Schuss den Rest des Vogels von der Stange. Zur Königin wählte König Marc I. seine Frau Nadine-Christine.

Beim Umzug am Montagnachmittag kam’s zu einem Schreckmoment. Ein älterer Schütze brach plötzlich zusammen. Er konnte aber durch den beherzten Einsatz von ausgebildeten Rettungssanitätern in Reihen der Schützen stabilisiert werden. Das Fest konnte nach rund einer halben Stunde fortgesetzt werden. Der Verein teilte mit, dass es dem Betroffenen den Umständen entsprechend gut gehe.

Am Abend zogen die Schützen im Fackelzug auf den Schützenplatz, wo Präsident Karsten Scholz einen Kranz niederlegte. Reservisten der Bundeswehr stellten eine Ehrenwache. Neben dem Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege wurde auch der seit dem letzten Schützenfest verstorbenen Mitglieder gedacht, vor allem des verstorbenen Königs Günter Pamperin.

Am Montag gegen um 5.30 Uhr weckten die Spielleute Königspaar, Throngefolge und somit die übrige Bevölkerung. Gegen 10 Uhr hieß es wieder „Antreten am Festzelt“, wo Marc I. das Preis- und Pokalschießen eröffnete. Dabei errang André Theissen die goldene Schützenschnur. Die silberne Schützenschnur ging an Hans-Günter Kuczkowiak, die grüne an Dieter Schmithüsen. Den Rumpf des Vogels erlege Patrick Feldmann, der sich fortan „kleiner König“ nennen darf. Die Kinder werden von Lasse Rösken und Clara Rösken regiert.