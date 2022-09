Brauchtum in Dormagen : Pokal erinnert an Generaloberst Willi Loibl

Dormagen BSV-Schütze Stephan Michen war der Erste, der die neue Auszeichnung für seine Schießleistungen in Empfang nehmen durfte. Gestiftet hat sie der Stammtisch Dormagener Freunde.

„Am 26. Juni 2011, also vor 11 Jahren, starb der Generaloberst des BSV, Willi Loibl, während des 144. Schützenfestes, am Schützenfest-Sonntag, beim Festgottesdienst in St. Michael – im Alter von 73 Jahren“ erinnerte Breimann. Willi Loibl war Gründungsmitglied des Stammtisches und Förderer des Schießsports im BSV. Breimann zählte Stationen im Schützenleben von Willi Loibl auf, der Mitglied des Zuges „Heideröschen 1952“, 20 Jahre lange Generaloberst des BSV, 1984/85 Schützenkönig und dann in den Folgejahren sogar fünf Mal „König der Könige“ war. „Sein Schaffen war für den BSV wie ein Alleskleber, mit dem er das Schützenwesen und den Schießsport zusammen hielt“, resümierte Breimann.