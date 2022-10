Junge wird lebensgefährlich verletzt : Kind stürzt aus Wohnhaus in Rheinberg

Rheinberg Die Hintergründe sind noch unklar: Ein Kind ist aus dem vierten Stock eines Hauses in Rheinberg gestürzt. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

In Rheinberg ist ein Kleinkind aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Obergeschoss gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der zweijährige Junge dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht, berichtete die Polizei. Der Sturz sei bereits am Freitagmittag an der Ahornstraße passiert. Wie es dazu kommen konnte, müsse noch geklärt werden, die Kriminalpolizei ermittle.