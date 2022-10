Reichelsiedlung in Rheinberg : Ein buntes Fest für die Nachbarschaft

Das Quartiersfest bestand aus verschiedenen Stationen entlang der Buchenstraße in der Rheinberger Reichelsiedlung. Diese Jugendlichen warben für den Kinder-Trödelmarkt im Begegnungszentrum- RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Rheinberger Reichelsiedlung feierte im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“ ihr Quartiersfest. Acht Stationen sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Damit warb das Quartier für den kulturellen Austausch.

Von Sabine Hannemann

Eine bunte Mischung an Ausstellern bestimmte das Quartiersfest entlang der Buchenstraße in der Rheinberger Reichelsiedlung. Acht Stationen konnten die Gäste ansteuern, sich informieren und sich austauschen. Kinder zog es zur Begegnungsstätte, wo es Bastelangebote gab, die schnell vom so wechselhaften Wetter ablenkten. Im Inneren bestimmte ein Secondhand-Angebot das Geschehen. „Eigentlich wollten wir den Trödelmarkt draußen stattfinden lassen. Zum Glück konnten wir die Begegnungsstätte nutzen“, so Quartiersmanagerin Tessa Wilczoch (25), die das erste Quartiersfest in diesem Jahr plante.

Mit dem Fest wirbt das Quartier für den Ausbau ihres Netzwerkes, für mehr Offenheit, für mehr Nachbarschaft und den kulturellen Austausch. „Jeder ist bei diesem Fest willkommen“, betonte die Quartiersmanagerin. „Mit unserem bunten Angebot treffen wir einen Nerv und können zugleich für weitere Veranstaltungen in den Wintermonaten werben“, so Tessa Wilczoch. Gerade baut sie ein Sprachcafé als Anlauf- und Informationsstelle in der Begegnungsstätte auf. Die Reichelsiedlung gilt als vielsprachig. Für Neuankömmlinge ist die deutsche Sprache ein großes Hindernis. „Wir bekommen im Moment mit Afghanen und Syrern neue Zuweisungen.“

Info Die Akteure der Interkulturellen Woche Hintergrund Die wichtigsten Akteure aus dem Quartier sowie aus der Integrations- und Migrationsarbeit in Rheinberg beteiligen sich in vielen unterschiedlichen Veranstaltungen an der Interkulturellen Woche. Dazu gehören: die Tuwas Genossenschaft Moers, der DITIB Türkisch Islamischer Kultur Verein Rheinberg, die Grafschafter Diakonie, die Begegnungsstätte Reichelsiedlung, der Seniorenbeirat der Stadt Rheinberg, die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) Orsoy, der Heimatverein Rheinberg, der Caritasverband Moers-Xanten, die Klimamanagerin der Stadt Rheinberg, der Verein Klartext für Kinder und die Rheinberger Tafel.

Als weiterer Magnet vor der Begegnungsstätte erwies sich die rollende Tafel vom Verein Klartext für Kinder. Seit einem Monat bietet sie jeden Montag von 13.30 bis 15.30 Uhr eine warme Mahlzeit an und, wenn gewünscht, eine Hausaufgabenbetreuung. Die Button-Maschine lief am Samstag auf Hochtouren beim Quartiersfest. Das behagliche Innere mit seinen Sitzecken erkundeten Kinder wie Eltern und entdeckten Einiges. „Uns geht es um den Aufbau von Vertrauen“, sagte Reiner Sonntag, der vor Ort den Bus betreut. „Es dauert, Hemmschwellen abzubauen. Kinder, die schon gut Deutsch sprechen, erklären den Eltern, worum es in dem Bus geht. Das ist doch schon positiv“, schilderte Reiner Sonntag seine Beobachtungen.

Durch dunkle, nicht einsehbare Scheiben gewährt der Bus den kleinen Gästen Anonymität. „Das ist für Kinder sehr wichtig, um geschützt und vor Hänseleien bewahrt zu bleiben“, so Sonntag. Im Bus gebe es nicht nur die gesunde warme Mahlzeit, sondern auch ein Gegenüber, dem die Kinder ihre Sorgen erzählen können und wo es auch Trost gibt. Die Kindertafel sei noch nicht selbstverständlich, so Sonntag.

Die kleine Ladenzeile an der Buchenstraße belegte mit einem Infostand der Seniorenbeirat. „Wir zeigen Präsenz im Quartier und haben verschiedene Gespräche mit jungen und älteren Gästen führen können“, so Sprecherin Bärbel Reining-Bender. Dabei habe sie erlebt, dass nach Informationen für den Nachbarn oder die betagten Eltern gefragt wurde. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Netzwerken vor Ort“, so die Sprecherin. Manches Anliegen konnte sogar direkt weitergeben werden, denn auch Vertreter der Fraktionen wie auch Bürgermeister Dietmar Heyde besuchten das Fest.

Für die Grafschafter Diakonie, die seit einiger Zeit dort ihre Geschäftsstelle hat, war es ein Heimspiel. „Wir sind im Quartier direkt bei unserer Klientel und können auf unsere Beratungsangebote und Dienste aufmerksam machen“, so Geschäftsführer Jürgen Voß. Gut zu tun hatte das junge Team der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde zu Rheinberg. Sie sorgten für türkische Leckereien. „Für die Jugend haben wir sogar vegane und vegetarische Speisen im Angebot“, freute sich Muzaffer Karaca vom Vorstand. Die Moschee konnte besichtigt werden. „Wir haben das Glück, einen jungen Imam bei uns zu haben, der Arabisch, Türkisch und Deutsch spricht.“ Für Imam Talha Dogan ist ein solches Quartiersfest mit all seinen Angeboten ein wichtiger Beitrag für gute Nachbarschaft. „Wir lernen uns so noch besser kennen.“

(sabi)