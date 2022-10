Christoph Sieber tritt in Rheinberg auf : Ohne brasilianische Tänzerinnen

Rheinberg Christoph Sieber zeigt in Rheinberg sein Programm „Mensch bleiben“. Die Besucher können beruhigt sein, wie er sagt: Einen Abend mit Zauberei, Showtanz, Jonglage und Tänzerinnen ersaprt er ihnen. Stattdessen gibt es Kabarett.

(RP) Christoph Sieber ist mit seinem Programm „Mensch bleiben“ am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr in der Rheinberger Stadthalle zu Gast. Das Gute vorweg: Der Kabarettist ist sich mal wieder treu geblieben. In „Mensch bleiben“ hat er erneut das aufgeboten, was ihn ausmacht: den schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft.