Folge der Energiekrise : Xanten sagt Silvesterkonzert 2022 ab

Etwa 540 Menschen besuchten das Silvesterkonzert im vergangenen Jahr im Xantener Dom (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Wegen der Energiekrise bleibt die Heizung im Dom aus. Für das Silvesterkonzert wird es in dem Gebäude deshalb zu kalt sein, sagt die Tourist Information Xanten (TIX) und sagt den Auftritt nach Rücksprache mit Musikern und Propsteigemeinde ab.

Das Jahr 2022 wird in Xanten nicht mit einem Silvesterkonzert im Dom enden. Die Tourist Information Xanten (TIX) hat die Veranstaltung am Freitag abgesagt – „im Interesse der Musiker und Gäste“, wie TIX-Geschäftsführerin Hannah Keuchel und Bürgermeister Thomas Görtz mitteilten. Diese Entscheidung sei „schweren Herzens“ nach Gesprächen mit der musikalischen Leitung und der Propsteigemeinde getroffen worden. Wegen der Energiesparmaßnahmen in diesem Herbst und Winter sei ein Silvesterkonzert „in der gewohnten Qualität und Atmosphäre nicht möglich“.

Die Propsteigemeinde hatte in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass sie wegen der Energiekrise in den nächsten Monaten im Dom und den anderen katholischen Kirchen in Xanten nicht heizen werde, sondern nur eine Grundtemperatur von minimal fünf bis acht Grad halte. „Jede gesparte Kilowattstunde kann mit dafür sorgen, dass die Gasreserven für alle ausreichen und der Anstieg des Gaspreises gestoppt wird“, erklärte Propst Stefan Notz. „Als Kirche sind wir Teil der Gesellschaft und wollen unseren solidarischen Beitrag leisten.“

Im Hinblick auf die Gesundheit aller Anwesenden und Mitwirkenden sei es aber „leider nicht vorstellbar“, ein Konzert bei fünf bis acht Grad Celsius durchzuführen, erklärten Keuchel und Görtz. Deshalb werde das Silvesterkonzert abgesagt. „Die bekannten äußeren Umstände der Weltpolitik sorgen in diesem Jahr leider für diese Entscheidung.“ Das Wohlbefinden der Konzertbesucher und der Musiker liege ihnen am Herzen, betonten sie. Die TIX wolle den Bürgern und Gästen eine Veranstaltung bieten, die diese unbeschwert und möglichst ohne Einschränkungen in einem angenehmen und dem festlichen Jahreswechsel angemessenen Ambiente genießen könnten.

Sie seien aber zuversichtlich, dass das Silvesterkonzert mit dem geplanten Programm unter der Leitung von Willem Winschuh die Fans des fulminanten Jahresabschlusses auch im nächsten Jahr begeistern werde.

(wer)