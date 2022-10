Populäre Idee : Die FDP möchte einen „Alpenwald“ pflanzen

Alpen Andere Städte haben die Idee Bürgerwald bereits erfolgreich umgesetzt. Die Liberalen möchten, dass auch Alpenerinnen und Alpener zu bestimmten Anlässen auf einer ausgesuchten Fläche eine Baum pflanzen können.

In der Sitzung des Umwelt-Ausschusses in Alpen, der am Dienstag, 18. Oktober, zusammenkommt, bringt die FDP-Fraktion den Antrag ein, einen „Bürgerwald“ in den Blick zu nehmen. Das hatte Fraktionssprecher Thomas Hommen bereits in der jüngsten Ratssitzung angekündigt. Die Verwaltung soll beauftragt werden, die Kosten für einen „Alpenwald“ zu ermitteln und eine geeignete, bei Bedarf erweiterungsfähige Fläche im Gemeindegebiet zu finden, so die FDP.