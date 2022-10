Brauchtum in Dormagen : Broich feiert mit Kaiser Peter Görn

Das Kaiserpaar Peter und Heike Görn stand am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt des festlichen Umzugs in Broich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Broich Das 150-Seelen-Dorf beendet die Schützenfest-Saison in der Stadt Dormagen. Auch wenn der Bürgerschützenverein nur wenige aktive Mitglieder hat, brachte er am Sonntag einen stattlichen Zug auf die Beine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Broich beendet nicht nur das Schützenfestjahr 2022 in Dormagen, es ist auch das mit Abstand kleinste Fest in der Stadt. Es besteht aus nur zwei Zügen mit insgesamt 15 Schützen. Bürgermeister Erik Lierenfeld brachte seine Sympathie den Broichern gegenüber gleich zwei Mal zu Ausdruck: Am Sonntag genoss er den Musikalischen Frühschoppen. Und am Samstag hatte er gut 40 Kollegen aus allen Abteilungen des Rathauses im Schlepptau. Ihre Mission: Den Umsatz im Zelt ankurbeln. „Das war eine ganz tolle Stimmung – und vielleicht wird ja eine kleine Tradition daraus“, erklärte Lierenfeld.

Peter Görn kann es nicht lassen: Er ist jetzt zum dritten Mal Schützenkönig in Broich und darf sich deshalb Kaiser nennen: „Nach der langen Abstinenz bin ich jetzt froh, dass wir wieder Schützenfest feiern können“, erklärte die Majestät, die jetzt einen weiteren Grund zum Feiern hat, nämlich den 66. Geburtstag. „Es ist immer noch aufregend“, sagte die Kaisergattin Heike, die am Donnerstag ihren 57. Geburtstag feiert. Worüber sich beide freuen: Dass sie als Residenz fast den gesamten Spargelhof Feiser nutzen dürfen.

Es hat Vorteile, wenn man Freunde hat. Zum Glück haben die Broicher viele und gute Kontakte zu den umliegenden Vereinen. So gerne sie deren Schützenfeste besuchen, so gerne kommen die Gäste in Broich ins Zelt und marschieren zum Teil auch mit. Mit Gastschützen und zwei Musikblöcken entstand ein Zug mit rund 150 Marschierern. Alles eine Frage der Perspektive: 15 eigene Schützen, das ist gar nicht so wenig angesichts der Tatsache, dass in Broich nur rund 130 Menschen leben.

Das Schützenfest hatte am Freitag mit dem Krönungsball begonnen. Am Samstag wurde per Hahnenköppen mit Willi Güsgen ein neuer Kronprinz ermittelt – eine solide Grundlage, um gut gelaunt feiern zu können, weiß man doch, dass es weiter geht mit der alten Tradition. Der Hahn besteht übrigens auf Stoff. Der Schützenzug Broicher Elite feierte jetzt das 60-jährige Bestehen. Und das Besondere daran ist, dass ein Gründungsmitglied immer noch mitmarschiert. Das ist so selbstverständlich nicht, denn Willi Brehl ist mittlerweile stolze 90 Jahre alt. Der zweite Schützenzug heißt übrigens „Hau dropp“.