Frühe Hilfen in Rheinberg : Familienpaket kommt trotz Corona an

Rheinberg Monatlich werden in Rheinberg rund 25 Kinder geboren. Die Aktion „Frühe Hilfen“ hat die Familien auch während der Pandemie besucht und Hilfen aufgezeigt. Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler leisten hier wertvolle Unterstützung.

Wenn ein kleiner neuer Rheinberger oder eine kleine neue Rheinbergerin unterwegs ist, ist die Vorfreude in der Familie meist riesengroß. Aber es zeigen sich oft auch Ängste und Unsicherheiten vor dem Unbekannten. Guter Rat ist dann aber gar nicht so weit weg. Die Stadt Rheinberg hat mit ihren „Frühen Hilfen“ ein Paket geschnürt, was jungen Eltern vor und vor allem nach der Geburt in wichtigen Bereichen wertvolle Unterstützung leisten kann.