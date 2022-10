Schützenfest in Korschenbroich-Pesch : Wie die Pescher Schützen ihr Jubiläum feiern

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 25 Bilder Bilder vom Schützenfest in Pesch

Pesch König Andreas Jansen und seine Königin Verena Schönges sahen bei der Königsparade einen stattlichen Zug. Wie die St. Donatus Bruderschaft am Wochenende das 101-jährige Bestehen beging und wer der nächste Präsident werden möchte.

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der St. Donatus Bruderschaft Pesch war das Festbankett zwar etwas ganz Besonderes, aber auch das normale Programm stieß auf große Resonanz: Zelt und Festplatz waren gut besucht, die Stimmung hätte nicht besser sein können. Am Samstag wurde das Fest mit Böllerschüssen eröffnet, die Große Königsparade blieb von Regen verschont. König Andreas Jansen und seine Königin Verena Schönges kamen beim Schützenvolk sehr gut an.

Die Zahl der Schützen ist während der Pandemie nicht gesunken, rund 200 Pescher marschierten mit. Mit Musik und Gastzügen bildeten rund 450 Menschen einen stattlichen Zug. Guido Schiffer hatte als Musikbeauftragter keinen leichten Job: Das Bundesschützentambourcorps Nordstern Herrenshoff, dem auch Bürgermeister Marc Venten angehört, hat in diesem Jahr die Rolle des Königszuges übernommen und fällt somit aus. Und das in einer Zeit, in der es immer schwerer wird, Musikzüge zu finden.

Auch Vorstandsposten können mitunter nicht besetzt werden, und das hat nichts mit Corona zu tun. Auch hier haben die Pescher Glück: Christoph Türks, der neunte Präsident der St. Donatus Bruderschaft hatte ja rechtzeitig bekannt gegeben, dass er nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren werde. Daniel Bommes würde gerne der zehnte Präsident der Pescher Bruderschaft werden. Christoph Türks war am Samstag sichtlich gerührt: Schützen zeigten im Zelt Schilder, bedruckt mit dem Wort „Danke“.

Für den Abend hatte Guido Schiffer noch für einen besonderen Auftritt gesorgt: Die Band Farbton konnte eine Stunde Pause machen und die Bühne frei machen für Dirk Maroni, der als bestes Wolfgang-Petry-Double gilt. Da wurde das Zelt zur „Hölle, Hölle, Hölle“. So wurde es eine lange Party – etwas bitter für den Präsidenten und den Ehrenpräsidenten Matthias Bommes: Sie wurden am Sonntag schon um sechs Uhr vom Tambourcorps Bettrath geweckt. Dann ging es zum Frühstück in die Königsresidenz.

Kein Schützenfest ohne Auszeichnungen: Über das Silberne Verdienstkreuz freuten sich Henning Linne von Berg, Daniel Michels und Lars Gaida. Den Hohen Bruderschaftsorden bekamen Alexander Nitsch, Daniel Bommes, Michael Bommes und Heinz-Jakob Schmitz verliehen. Das St. Sebastianus Ehrenkreuz ging an Karl-Heinz Gaida und Bernd Hübner.