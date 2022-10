100 Jahre St. Donatus Bruderschaft Pesch : „Heinrich-Mühlen-Platz“ nicht nur zum Jubiläum

Zu einem Festbankett hatte die St. Donatus Bruderschaft geladen. Mit den rund 200 aktiven Pescher Schützen feierten einige Hundert Gäste den 100. Geburtstag, der tatsächlich schon der 101. ist. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Pesch Die St. Donatus Bruderschaft in Pesch feiert ihren 100. Geburtstag, der eigentlich schon der 101. ist. Dabei wurde auch besonders verdienter Menschen gedacht.

Ein Straßenschild zum Geburtstag – das funktioniert als Geschenk nur, wenn sowohl der Jubilar als auch der Straßenname besonders sind. In Pesch ist dies der Fall. Am Freitagabend feierte die St. Donatus Bruderschaft mit einem Festbankett und rund 600 Teilnehmern ihren 100. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum überreichte Bezirksbundesmeister Horst Thoren dem Präsidenten der Bruderschaft, Christoph Türks, das Straßenschild „Heinrich-Mühlen-Platz“. „Heinrich Mühlen hat es mehr als verdient, als wunderbarer Mensch und fürsorglicher Mitbürger in Erinnerung zu bleiben. Jetzt liegt es am Rat der Stadt, ihn mit Platz oder Straße zu ehren“, sagte Thoren in Richtung der Vertreter von Politik und Verwaltung.

Mühlen hat acht Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke der Stadt bestimmt. Zuvor war er letzter Bürgermeister der früheren Gemeinde Pesch, die 1974 mit der Neugliederung ihren Status verloren hatte. 15 Jahre lang war Mühlen Präsident der St. Donatus Bruderschaft gewesen. 1990 stellte er sich nicht mehr zur Wiederwahl, um sich ganz der Aufgabe als Bürgermeister der Stadt Korschenbroich zu widmen.

Bezirksbundesmeister Horst Thoren kam mit einem besonderen Geschenk zum Jubiläum der St. Donatus Bruderschaft. Foto: Gundhild Tillmanns

Info Das Programm der nächsten Tage Samstag Am 1. Oktober ist um 14 Uhr Einböllern beim Schützenkönig Andreas Jansen, Taubenschlag 28. Um 16 Uhr erfolgt die große Königsparade vor der Marienkirche, anschließend ist der große Zapfenstreich. Abends wird auf dem Schützenplatz „Krampe Dämm“ im Festzelt gefeiert. Es spielt die Band „Farbton“. Sonntag Nach der Festmesse in der Marienkirche um 9 Uhr findet um 10.15 Uhr die Totenehrung auf dem Pescher Friedhof statt. Anschließend ist Frühschoppen im Festzelt. Die Königsparade beginnt um 16 Uhr. Abends ist Tanzabend. Montag Nach dem ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr startet der traditionelle Klompenball. Es spielen „Die Kleinenbroicher“. Dienstag Um 15.15 Uhr ist der Vogelschuss im Festzelt.

Als die St. Donatus Bruderschaft ihr 50-jähriges Bestehen 1971 feierte, war Mühlen Bürgermeister der Gemeinde Pesch, Schirmherr des Jubiläums und zugleich Schützenkönig. Das alles ist nachzulesen in einem Festbuch, das Christoph Sochart, Michael Bommes und Kirsten Klövers zum 100. Geburtstag erstellt haben. Tatsächlich ist es bereits der 101. – die richtige „100“ konnte Corona-bedingt nicht gefeiert werden. Daran erinnerte Präsident Christoph Türks in seiner Rede ebenso wie an viele wichtige Persönlichkeiten der Bruderschaft, die auch im Festbuch erwähnt sind.

Unter ihnen beispielsweise Pfarrer Koos van Lent, der seit Anfang 1975 Pfarrer in St. Marien Pesch war. Auf seine Initiative hin wurde 1991 der Caritativ Ausschuss der Bruderschaft gegründet. „Da wird seit über 20 Jahren eine sehenswerte Arbeit geleistet. Und auch, dass aus dieser Idee 2008 ein Verein wurde, ist ein wunderbares Beispiel für gelebte karitative Aufgaben einer Bruderschaft“, würdigt Schützenkönig Andreas Jansen dieses Engagement.

In der Chronik des Festbuchs wird auch an das 75. Jubiläum erinnert. Dieses ist vielen Peschern bis heute unvergessen geblieben. 16 Jahre alt war Präsident Christoph Türks damals, sein Vater Hans-Willi und Mutter Christel das Königspaar. „Während einer der Reden machte es plötzlich laut Knack und das Bühnenbild flog runter“, sagte Türks unserer Redaktion. Das Klebeband der Marke „Extrastark“ hatte offenbar die Temperaturunterschiede nicht vertragen. Sein Vater sei entsetzt gewesen. „Verletzt wurde aber niemand“, so Christoph Türks. In der Jubiläumsausgabe heißt es dazu: „Obschon das Bühnenbild am nächsten Tag nicht mehr absturzgefährdet war, überreichte man der Majestät einen Bauhelm, um für die nächsten Tage sicher zu sein“.

Für das Festbuch hat Sochart mehrere Interviews geführt. Das Königspaar Andreas Jansen und Verena Schönges steht ebenso Rede und Antwort wie Bürgermeister und Schirmherr Marc Venten, Präses Marc Zimmermann, Ehrenpräsident Matthias Bommes und Bezirksbundesmeister Horst Thoren. So erklärt Schirmherr Venten beispielsweise, was er persönlich an der Bruderschaft schätzt: „Hier kennt man sich und steht auch gegenseitig für sich ein, wenn mal Hilfe gebraucht wird. Und hier legt man nicht alles auf die Goldwaage, sondern schaut über die kleinen Unzulänglichkeiten hinweg, die jeder Mensch hat, die aber in Wahrheit nicht wichtig sind.“

Was von dem Namenspatron der Bruderschaft, dem Heiligen Donatus, zu lernen sei, erläutert wiederum Präses Zimmermann. Der römische Soldat und Märtyrer könne für die Schützen der Bruderschaft ein Vorbild dafür sein, „für die christlichen Werte einzustehen, auch wenn das gerade durch die Krise der Kirche nicht in Mode ist“, so Zimmermann.