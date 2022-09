RB31 zwischen Xanten und Moers : Erneut Zugausfälle wegen unbesetzter Stellwerke

Xanten/Rheinberg Erneut sind Stellwerke der DB Netz AG nicht besetzt, wie die Rhein-Ruhr-Bahn berichtet. Deswegen fahren am Freitagabend nach 20 Uhr keine Züge der RB31 zwischen Xanten und Moers. Sie werden durch Busse ersetzt.

Betroffen waren Verbindungen am Freitagabend. Der letzte Zug sollte um 19.01 Uhr in Richtung Duisburg und 19.10 in Richtung Xanten abfahren, berichtete die Rhein-Ruhr-Bahn. Anschließend pendelten die Züge bis zum Betriebsschluss nur noch zwischen Duisburg und Moers. Zwischen Moers und Xanten fuhren Busse, die alle Haltestellen der RB31 anfahren sollten, also Xanten, Alpen, Millingen, Rheinberg und Moers. Den Ersatzfahrplan für Freitagabend veröffentlichte das Unternehmen auf seiner Homepage.