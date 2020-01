Prinzenwiegen bei Picnic in Neuss : Freude über 250 Kilogramm Süßigkeiten

Rund 250 Gäste begrüßten die Verantwortlichen. Foto: Picnic/MSL Germany

Neuss Das Prinzenwiegen gehört seit vielen Jahren zur Tradition im Neusser Karneval. In diesem Jahr hat der Online-Supermarkt Picnic rneut als offizieller Partner des Neusser Karnevals in seinem Hub in Neuss das Prinzenwiegen ausgerichtet, welches nun in diesem Jahr in Prinzen-Picnic umbenannt wurde.

Wie es zur Tradition gehört, wurde das Gewicht der Neusser Prinzenpaare in Süßigkeiten aufgewogen – insgesamt 250 Kilogramm, die während des Kappessonntagszugs von den Prinzenpaaren geworfen werden. Nachdem die 250 anwesenden Gäste vom Moderator Markus Titschnegg, Picnic-Mitgründer Frederic Knaudt und vom Präsidenten des Karnevalsausschusses Jakob Beyen begrüßt wurden, sorgten die Auftritte verschiedener Neusser Tanzgarden sowie der Auftritt des Moderators selber, der das offizielle Neusser Motto-Lied für die Menge sang, für Begeisterung bei den Karnevalisten.

Im Anschluss folgte der Höhepunkt des Abends: das Prinzenpaar sowie das Kinderprinzenpaar wurden auf die Waage gebeten. Das Ergebnis von 250 Kilogramm Süßigkeiten, die von Picnic gespendet wurden, wird am Kappessonntagszug in Neuss unters Volk gebracht werden. „Das Brauchtum spielt für die Menschen in Neuss und Umgebung eine große Rolle”, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. „Daher ist es für uns eine große Ehre, jetzt zum zweiten Mal das Prinzen-Picnic ausrichten zu dürfen.” Karneval und Picnic verbinde mehr als nur gute Laune. Sowie der Karneval für viele ein großes soziales Fest ist, übernehme Picnic ebenso eine soziale Aufgabe mit der Lieferung von Lebensmitteln zu den Menschen nach Hause.

„Wir freuen uns, solch starke Partner an unserer Seite zu haben, ohne die Karneval nicht möglich wäre”, lobte der diesjährige Prinz Bernd Heck beim traditionellen Wiegen. Seit April 2018 ist Picnic mit seinen eigens entwickelten Elektro-Vans im Neusser Stadtbild präsent und wird auch dieses Jahr wieder am Kappessonntagszug in Neuss mit einer eigenen Gruppe teilnehmen

