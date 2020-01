Sternsinger-Aktion in Neuss : Heilige Drei Könige besuchen die NGZ-Redaktion

Sternsinger-Aktion in Neuss

Die Sternsinger Maja (13.), Isabel (12) und Bettina (16., v.l.) von der Dreikönigengemeinde besuchten am Montag auch die NGZ-Redaktion. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Hoher Besuch am Festtag Heilige Drei Könige: Maja (13), Isabel (12) und Bettina (16) von der Dreikönigenpfarre hinterließen an der Eingangstür zur NGZ-Redaktion den Segenswunsch und baten um eine Spende für das Kindermissionswerk.

Obwohl die Gemeinde 95 Kinder zum Mitmachen begeistern konnte, mussten manche Sternsinger in der seit Donnerstag laufenden Aktion mehr als einmal losziehen. Besonders gefallen hat den Dreien, dass eine Frau sie in ihr Haus an der Saarstraße gebeten und ihnen ihre Krippe gezeigt hat. Der letzte Sammeltag war auch der längste, denn abends waren die Mädchen beim Patrozinium der Pfarrei noch als Messdiener gefordert.