Chargiertenversammlung des Jägerkorps Neuss : Eine Doppelspitze für die Falkner

Neuss Die Falkner, Jugendabteilung des Neusser Jägerkorps, möchten zum Schützenfest auf 15 aktive Mitglieder kommen. Das wären merh als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Das Ziel ist erreichbar, glaubt André Matzner, Major und Vorsitzender des Korps, denn aktuell gehören der Riege schon zehn Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren an, „und zwei sind in der Warteschleife“. Mit einem umfangreichen Programm, das bei der Mitgliederversammlung der Falkner Ende Januar vorgestellt werden soll, will die Nachwuchsabteilung Werbung für sich machen. Dieses Programm trägt noch die Handschrift von Florian Börsting, der dem Vorstand allerdings jetzt seinen Rücktritt anzeigen musste. Der Jugendbetreuer ist nach London umgezogen. Als Nachfolger stehen in einer neuen Doppelspitze Franklin Flores und Can Altas bereit, die bei der Chargiertenversammlung am Sonntag nominiert wurden und im März gewählt werden sollen.