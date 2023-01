Urgestein der TG Neuss wird 85 Als Persönlichkeit nie im Vordergrund, aber stets dabei

Es gibt also jede Menge potenzielle Gratulanten, wenn Hans-Peter Heinen am Montag (16. Januar) seinen 85. Geburtstag feiert. Auch wenn er altersgemäß inzwischen ein wenig kürzer tritt und nicht mehr bei jedem Wetter seinen Betreuer-„Pflichten“ nachkommt, zur Ruhe gesetzt hat sich der ehemalige Berufsschul-Lehrer keineswegs. Als Organisator prägte er über Jahrzehnte das leichtathletische Wettkampfgeschehen in der Quirinusstadt: Beim Sommernachtslauf war er von der Premiere 1983 an als technischer Leiter im Einsatz, den TG-Nikolauslauf rund ums Jahnstadion hat er quasi „erfunden“, und zum Triathlon mit Start und Ziel im Südpark lockte er in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die deutsche Elite der damals noch jungen Sportart an die Startlinie – darunter im gerade 60 Jahre alt gewordenen Wolfgang Dittrich, dem 1993 als erstem Deutschen beim Ironman auf Hawaii als Dritter der Sprung aufs Siegertreppchen gelang, den wohl prominentesten seiner Schützlinge.