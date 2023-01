Hallenhockey-Bundesliga Für Schwarz-Weiß geht gegen Krefeld nichts mehr

Schon vor dem Anpfiff der mit 5:11 (Halbzeit 2:4) verlorenen Partie der Hallenhockey-Bundesliga in der Stadionhalle gegen den Crefelder HTC wusste der gastgebende HTC SW Neuss, dass der zur Teilnahme an den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft berechtigende zweite Tabellenplatz im Westen nicht mehr zu erreichen war. Dafür hatte nach der eigenen 3:4-Heimniederlage am Freitag gegen den Düsseldorfer HC der vorangegangene 8:5-Erfolg von Uhlenhorst Mülheim beim DHC gesorgt.