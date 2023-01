2. Basketball-Bundesliga Die Moral der Tigers ist weiter intakt

Aber was soll der Coach des von einer längst pathologischen Verletztenmisere gelähmten Basketball-Zweitligisten TG Neuss auch anders sagen? Ohne Megan Swords, Kim Franze, Ana Behnke, Leonie Oost, Luca Raschke und Larissa Felten sowie mit einer von Rückenschmerzen geplagten Priscilla Waterloh, die das Krankenlager nur für diese Partie verlassen hatte, stehen die Tiger einfach auf verlorenem Posten. Kendall fand immerhin „erfreulich, dass wir vieles von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten.“ Aber die Lücken, insbesondere unter dem Korb, sind einfach zu gewaltig. So ging das Rebound-Duell mit 46:28 an die Falcons – und es verwunderte nicht, dass bei den Gastgeberinnen die Innenspielerinnen Gergana Georgieva (12 Punkte/12 Rebounds) und Kristina Puljizovic (21/15) ohne nennenswerte Gegenwehr zu spielentscheidenden Figuren wurden. Dazu „haben uns Müdigkeit sowie Abstimmung in der Defense am Anfang die Überraschung gekostet“, fügte Kendall an.