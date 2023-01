Wohnungswirtschaft in Neuss Ulrich Brombach verlässt Vorstand der Wohnungs-Genossenschaft

Eine Vertragsverlängerung über diesen Stichtag hinaus hatte Brombach abgelehnt, auch die Berufung in den Aufsichtsrat eines Mittelständlers in der Wohnungswirtschaft trug man dem Raumplaner und Verwaltungswissenschaftler mit Wohnort Bergisch-Gladbach vergeblich an. Seine persönliche Lebensplanung gibt anderen Zielen größere Priorität. So will er zum Beispiel mehr Zeit in sein Schulprojekt in Manila investieren, das er vor 25 Jahren mit der damaligen deutschen Botschafterin auf den Philippinen gestartet hatte. Die Diplomatin war eine Studienkollegin.