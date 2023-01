Handball-Regionalliga Tränenreiches Déjà-vu für den TV Korschenbroich

„Diese Niederlage ist für uns natürlich sehr bitter“, betonte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Wir haben darauf hin gearbeitet, in Ratingen zu gewinnen. Und zumindest eine Punkteteilung wäre meiner Meinung nach gerecht gewesen. Natürlich ist Ratingen jetzt im Vorteil, aber ich glaube, dass die Saison noch nicht entschieden ist. Wenn Ratingen patzt, müssen wir eben zur Stelle sein.“ Im Spiel erzielten die Gäste den ersten Treffer durch ihren Regisseur Mats Wolf. Bis Mitte der ersten Halbzeit gelang es dem TVK auch stets, einen knappen Vorsprung zu verteidigen. „Wir haben im Angriff immer wieder gute Lösungen gefunden und auch unsere Trefferquote war richtig gut“, so Lansen. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Hausherren dann auf. Jonas Perschke und Hendrik Stock konnten sich in Eins-gegen-Eins häufig gegen die Korschenbroicher Abwehr durchsetzen. Und dann war da auch noch der Ex-Dormagener Ante Grbavac, mit elf Treffern erfolgreichster Werfer der Partie. „Ante hat teilweise aus 12 oder 13 Metern geworfen und die Bälle schlugen wie eine Granate in unserem Torwinkel ein, da kann ich auch den Torhütern keinen Vorwurf machen“, sagte der TVK-Trainer. Davon ließen sich die Gäste jedoch nicht beeindrucken, erzielten ihrerseits vier Tore in Folge und gingen mit 14:11 in Front. Die Hausherren erzielten aber kurz vor der Halbzeit noch den 15:15-Ausgleichtreffer, wobei die Gäste mit dem Pausenpfiff durch Maximilian Tobae abermals in Front gingen.