Ehrenamtliches Engagement Hans-Peter Kempkes ist der neue Preisträger der GGK

Viel Rot-Weiß in den Fenstern, Luftschlangen, Fotos des amtierenden Prinzenpaars und weitere aus der Vergangenheit an den Wänden: Ohne Frage ist das Poorte Heimat der Karnevalisten, in dieser Session insbesondere der 1. GGK, die das Prinzenpaar stellt und die Gocher Kneipe als Vereinslokal hat. Die Große Gocher Karnevalsgesellschaft würdigt in jedem Jahr (in dem nicht Corona die Brauchtumsfeiern lahmlegt) Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Karneval verdient machen. Diesmal ist es Hans-Peter-Kempkes, der nicht zufällig beim Pressegespräch im Poorte Jäntje anwesend war, obwohl er doch zu Kolping und der Vrouwenpoort gehört. Was ja auch so schrecklich wichtig nicht ist, wie durchklang, schließlich eint der Karneval alle, die gerne zusammen fröhlich sind. Und da ist Kempkes fraglos ganz weit vorne.