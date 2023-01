Basketball Duell der Giganten geht an die NEW‘ Elephants

Bestätigt fand er diesen Schluss vor allem zwischen der 26. (53:49) und 34. Minute (63:60), als der mit drei Fouls belastete Carpinello (nur noch sieben Punkte in Hälfte zwei) vorsichtshalber auf der Bank saß. In dieser Phase übernahm Coles in der Regiezentrale die Hauptverantwortung, vor allem Din Pobric, Moses Kazembola, Jonathan Broer und Brahim Azzouz schulterten die verbleibende Last. Dieser permanente Druck zeigte in der Schlussphase Wirkung. Die letzten fünf Minuten gingen mit 19:13 an die Elephants. Als der athletische Karl Dia 1:45 Minuten vor dem Ende nach Taras‘ Anspiel per Alley oop spektakulär zum 67:70 vollendete, hätte die Partie vielleicht noch mal eine andere Wendung nehmen können. Doch spätestens mit dem Ballgewinn von Coles gegen Taras und dem darauffolgenden Korb des Deutsch-Amerikaners zum 74:67 war das Match mit nur noch 1:16 Minute auf der Spieluhr entschieden – auch weil die beherzt verteidigenden Elephants keine freien Würfe aus der Distanz mehr zuließen.