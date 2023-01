Handball-Regionalliga Wieder kein Erfolg für den Neusser HV

Nach dem Seitenwechsel ging es noch zwölf Minuten so weiter, in denen den Gästen kein Erfolgserlebnis glückte. Urplötzlich verfielen die Hausherren dann wieder in alte Muster. Die Angriffe wurden zu früh und unkontrolliert abgeschlossen und die technische Fehler häuften sich, was die Langenfelder immer wieder zu Tempogegenstößen einlud. So übernahmen die Oberbergischen Mitte der zweiten Halbzeit wieder das Kommando. Der NHV holte nochmals alles aus sich heraus, wurde für diesen enormen Kampf am Ende jedoch nicht belohnt. „Trotz der Niederlage stimmt mich diese Leistung positiv“, so Julian Fanenbruck. „Auf diese Leistung können wir aufbauen, ein Punkt wäre aus meiner Sicht durchaus verdient gewesen.“