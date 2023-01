Eishockey-Regionalliga Gegen den TuS Wiehl fehlt dem NEV ein Erfolgserlebnis

Aber das wird schwer, denn die aus der Landesliga aufgestiegene Truppe der Gastgeber ist eingespielt, wurde anderem mit Zweitliga-Stürmer Marvin Ratmann (Bayreuth) und Oberliga-Routinier Christoph Ziolkowski (Herne) verstärkt. Darüber hinaus steht beim Tabellendritten in Andreas Lupzig ein Trainer an der Bande, der als ehemaliger deutscher Nationalspieler jede Menge Erfahrung mitbringt. NEV-Trainer Geisler charakterisiert die Oberbergischen als „äußerst kompaktes Team, das aus allen Lagen schießt und aufgrund der Erfolgsserie inzwischen vor Selbstvertrauen strotzt.“ Eindrucksvoll belegt durch den Derbysieg zum Jahresende gegen den ESV Bergisch Gladbach: Neun Minuten vor der Schlusssirene lag Wiehl mit 0:3 zurück, gewann aber in der Verlängerung noch mit 4:3. Im Gegensatz zum TuS (3:7-Pleite gegen Lauterbach) blickt Geisler durchaus zufrieden aufs vergangene Wochenende zurück, denn auch beim 1:3 gegen Neuwied agierte der NEV auf Augenhöhe: „Wir sind als Einheit aufgetreten, jeder hat für jeden gekämpft.“ Allerdings fehlt es dem mit Abstand jüngsten Team der Liga noch an der nötigen Konstanz. Die bisherigen drei Duelle mit Wiehl gingen allesamt verloren: Zum Auftakt setzte es im heimischen Südpark eine 1:3-Pleite, die erste Partie als Gast der Wiehler endete mit einer 1:2-Niederlage und auch den bislang letzten Vergleich holte sich auf Neusser Eis der TuS (6:3).