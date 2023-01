Basketball Für TG Stürzelberg zählt jetzt nur noch der Klassenverbleib

Wohl keiner Mannschaft in der Zweiten Basketball-Regionalliga hat die einmonatige Spielpause besser getan als der TG Stürzelberg. Deren Personalprobleme hatten in den Wochen vor Weihnachten geradezu beängstigende Ausmaße angenommen. Vor dem Wiedereinstieg in die Saison am Samstag (16 Uhr) in heimischer Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße gegen den Barmer TV ist die Lage zwar weiterhin angespannt, doch Trainer Philipp Schnelle hat Hoffnung am Horizont ausgemacht.