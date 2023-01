Handball, Regionalliga SGL feiert gelungenen Start ins neue Handballjahr

Erfolgreicher hätte der Jahresauftakt für die Handballer der SG Langenfeld (SGL) nicht laufen können: Am Freitag erst gewann Rückraumspieler Gary Hines sein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen Marokko, am Samstag zahlten sich Hines‘ gedrückte Daumen auch für seine Teamkollegen in der Regionalliga Nordrhein aus: Die SGL siegte beim Neusser HV mit 25:23 (9:11) und startete so mit dem erhofften Erfolgserlebnis ins Kalenderjahr 2023. „Die Drucksituation war für uns sehr groß“, sagte Langenfelds Trainer Christian Paul. „Umso mehr freut es mich, dass wir so positiv gestartet sind.“