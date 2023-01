Handball, Regionalliga SGL-Handballer streben in Neuss ein Positiv-Zeichen an

Nach fünf Wochen Pause stehen die Handballer der SG Langenfeld vor dem Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga-Nordrhein: Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Paul beim Tabellenvorletzten Neusser HV (19 Uhr) auch darum, nach der überraschend starken Hinserie gleich ein Positiv-Zeichen für die restlichen Spiele zu setzen. Denn mit 15:11 Zählern und Rang sechs nach 13 Partien haben die Posthornstädter schon so viel Abstand zum Tabellenkeller aufgebaut, dass die zum Saisonbeginn ausgegebene Zielsetzung „Klassenerhalt“ mit wenigen Erfolgen erreicht werden dürfte.