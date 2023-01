3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Frauen sind jetzt Jägerinnen

Die Vorzeichen haben sich ein wenig umgekehrt in der Nordgruppe der 3. Tischtennis-Bundesliga. Nach den ersten fünf Spielen der Vorrunde stand das Damen-Team der DJK Holzbüttgen noch mit einer makellosen Bilanz von10:0 Punkten an der Spitze der Tabelle und wurde von der gesamten Liga gejagt. Die ersten Dämpfer gab es erst relativ spät, dann aber deftig. Drei Niederlagen hintereinander ließen die Kaarsterinnen zunächst auf Rang vier abrutschen. Durch die knappe Heimniederlage am vorigen Wochenende gegen den Aufsteiger MTV Engelbostel-Schulenburg büßte das Team einen weiteren Platz in der Tabelle ein und somit werden sie jetzt selbst zu Jägerinnen, wenn sie am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellendritten TTK Großburgwedel in der Nähe von Hannover antreten.