Straberger Crosslauf 25. Auflage mit Nordrhein-Cross-Cup

Der 25. Straberger Crosslauf in Straberg am 21. Januar in der Übersicht: 12 Uhr: 400 Meter Bambini (jg. 2018/2019); 12.15 Uhr: 400 Meter U8 (Jg. 2016/2017); 12.30 Uhr: 800 Meter U10; 13 Uhr: 1250 Meter U12; 13.20 Uhr: 1250 Meter U14; 13.40 Uhr: 2500 Meter U16 und U18; 14 Uhr: 3750 Meter U20 und älter; 14.45 Uhr: 7500 Meter U20 und älter.