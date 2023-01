Tischtennis-Regionalliga Hart erkämpftes Remis für die TG Neuss

Er selbst überzeugte auf ganzer Linie. Zunächst gewann er im Doppel an der Seite von Marc Rode (3:0 gegen Helbing/Malessa) und dann besiegte er im Spitzenpaarkreuz sowohl Robin Malessa als auch Björn Helbing jeweils in vier Sätzen. Marc Rode verpasste es, seine guten Chancen in Siege umzuwandeln. In beiden Partien gegen Helbing und Malessa führte er mit 2:1-Sätzen, musste sich am Ende aber jeweils knapp geschlagen geben. Richtig eng verliefen auch die Partien im unteren Paarkreuz. Julian Röttgen und Markus Knoben verloren zunächst gemeinsam das Doppel gegen Lindner/Hersel. Dann holte Knoben im ersten Durchgang einen Sieg gegen Tim Lindner (3:0), während Röttgen gegen Noah Hersel (1:3) unterlag. Bis zum Stand von 4:4 konnte sich kein Team absetzen und dann gerieten die beiden letzten Partien zu einem wahren Krimi. Beide Partien wurden in der Verlängerung des fünften Satzes entschieden. Julian Röttgen verlor mit 12:14 gegen Tim Lindner und Markus Knoben wurde mit seinem 16:14-Erfolg nach Abwehr mehrerer Matchbälle gegen Noah Hersel zum Retter des einen Punktes.