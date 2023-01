Handball-Regionalliga Der Neusser HV hofft auf einen erfolgreichen Rückrundenstart

Dass es damals zu nichts Zählbarem gereicht hat, hat für Fanenbruck einleuchtende Gründe: „Wir haben uns schlicht und ergreifend zu viele technische Fehler geleistet und so kassierten wir immer wieder vermeidbare Gegentore durch Tempogegenstöße.“ Damit es im neuen Jahr insgesamt besser läuft für den NHV, befindet er sich seit Anfang Januar wieder im Training, und es herrscht offenbar eine ausgesprochen gute Stimmung. „Die Pause war für das Team richtig gut“, erklärt Fanenbruck. „Die Jungs kamen mit einem Lächeln zum Training, obwohl wir bisher ja noch nicht so viel zu lachen hatten. Wir stellen jetzt alles wieder auf null und wollen so viele Punkte wie möglich holen und hoffen, dass wir am Ende über dem Strich stehen.“ Ein gutes Signal ist für die Neusser, dass Daniel Zwarg nach seinem Mittelhandbruch wieder mit von der Partie und für Samstag bereits eine Option ist. „Mit seiner Hand hat er keinerlei Probleme mehr“, so der Neusser Trainer. „Er wird zwar noch nicht ein komplettes Spiel durchpowern können, ist aber auf alle Fälle eine gute Alternative.