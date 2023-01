Halbzeitbilanz: VdS Nievenheim Aufsteiger sorgt für große Überraschung

Personal In der Winterpause kehren viele Langzeitverletzte wieder zur Mannschaft zurück. Daniel Köthe rechnet mit 23 oder 24 Spielern beim Trainingsauftakt am 17. Januar. „Der Kader wird in der Rückrunde viel breiter sein als vor der Winterpause, weshalb wir keinen Bedarf sehen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden“, so Köthe. Einen Neuzugang hat Nievenheim allerdings doch zu vermelden. In Ryuhei Iitaka kommt ein Defensivmann vom Ligakonkurrenten VfL Jüchen/Garzweiler. Weitere Transfers sind nicht geplant.