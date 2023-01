Floorball-Bundesliga Floorballer der DJK haben Wiedergutmachung im Blick

Der Jahreswechsel verlief für die Bundesligamannschaft der DJK Holzbüttgen alles andere als optimal. Nach der Niederlage gegen Blau-Weiß Schenefeld zum Ende des Jahres 2022 und der 4:5-Niederlage bei Rekordmeister Weißenfels am vergangen Wochenende steht der amtierende Meister nun in der Pflicht. Am Wochenende bieten sich gleich zwei Möglichkeiten zur Wiedergutmachung. Am Samstag geht es daheim in der Stadtparkhalle gegen den TV Schriesheim, tags darauf folgt das Auswärtsspiel bei den Unihockey Igels in Dresden.