Handball, Regionalliga SGL-Modellathlet Hines ist bei der Handball-WM

Die SG Langenfeld in einer Reihe mit dem THW Kiel, dem FC Barcelona oder Telekom Veszprem. Auf den Kaderlisten der am Mittwoch gestarteten Handball-WM in Polen und Schweden ist tatsächlich auch der Regionalligist aus der Posthornstadt zu finden. Der Grund dafür ist Gary Hines. Der US-Amerikaner, der erst vor wenigen Wochen zur SGL kam, steht vor seiner ersten WM-Teilnahme. „Ich bin so happy und so froh, ich habe hart dafür gearbeitet“, sagt Hines.