2. Basketball-Bundesliga Jetzt fallen auch Franze und Behnke aus

Nicht dabei sein werden: Kim Franze erlitt gegen Grünberg nach einem harten Zweikampf mit Olivia Nash schon im ersten Viertel eine hinterher als Gehirnerschütterung diagnostizierte Kopfverletzung. Die 22-Jährige hatte sich mit Hilfe ihrer Teamkolleginnen zwar schnell wieder aufgerappelt, agierte in der Folge aber ungewohnt unauffällig. Im gleichen Match zog sich auch Ana Behnke eine Blessur am Fuß zu und liegt damit auf Eis. Die für diese Partie reaktivierte Anke Ollig hat Dienst in ihrem Job bei der Polizei. Dass die Neusserinnen die Reise in den Hochtaunuskreis zu sechs antreten können, liegt überhaupt nur daran, dass die in der Weihnachtspause für die von Bord gegangene Brooklynn McAlear-Fanus verpflichtete US-Amerikanerin Danie Shafer inzwischen ihre Spielerlaubnis erhalten hat.