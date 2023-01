3. Tischtennis-Bundesliga Holzbüttgens Damen gewinnen überzeugend

Die Damen der DJK Holzbüttgen sind zurück in der Erfolgsspur. Beim Tabellendritten TTK Großburgwedel gelang ein überzeugender 6:2-Erfolg. Damit haben sich die Kaarsterinnen in der 3. Tischtennis-Bundesliga wieder näher an die Spitze gespielt. Für das DJK-Quartett war es nach der Niederlage in der Vorwoche der erste Sieg in diesem Jahr.