Klimabeirat Neuss regt an Neuss soll virtuelles Kraftwerk „bauen“

Mit einem „Virtuellen Kraftwerk“ soll erreicht werden, dass zunächst ein Stadtteil von Neuss energieautark wird – und perspektivisch ganz Neuss. Der Anstoß, im Schulterschluss mit Unternehmen in der Stadt ein solches Projekt zunächst modellhaft anzulegen, kommt aus dem Klimabeirat. Der tagte am Donnerstagabend und verabschiedete am Ende einstimmig vier Empfehlungen, um die CO 2 -Bilanz der Stadt zu verbessern. Denn die hatte im Vorjahr die selbst gesetzten Klimaschutzziele überdeutlich verfehlt.