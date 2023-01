Hallenbundesliga Dem Hockey-Hit fehlt nur das Happy End

Alleine die Vorstellung, dass es in der Stadionhalle mal einen (lediglich) den schnöden Klassenverbleib bringenden Erfolg wie eine Deutsche Meisterschaft feiern würde, hätten dem Hockey spielenden Personal des Düsseldorfer HC in der Vergangenheit sicher heftige Albträume beschert, zeigt indes deutlich, welch starke Bundesliga-Saison der ursprünglich als heißer Abstiegskandidat gehandelte HTC SW Neuss hingelegt hat. Doch direkt nach der 3:4-Niederlage (Halbzeit 3:2) fand Trainer Matthias Gräber mit seinen todtraurigem Schützlingen darin keinen Trost. Selbst der Blick auf die mit mehr als 900 Zuschauern gefüllte Tribüne entlockte dem Coach kein Lächeln. Zu tief saß die Enttäuschung über die verpasste Chance, mit einem weiteren Sieg tatsächlich am Einzug ins Viertelfinale um den DM-Titel kratzen zu können. „Das ist sehr, sehr ärgerlich“, presste Gräber darum mit Leichenbittermiene heraus.