Handball : TSV verlängert Verträge mit Linkshändern

Haben ihre Verträge verlängert: (v.r.) Rechtsaußen Jan Reimer und der Rückraumrechte Fynn Johannmeyer. Foto: Zaunbrecher Foto: Woi

Dormagen Jan Reimer und Fynn Johannmeyer binden sich bis 2023 an den Handball-Zweitligisten aus Dormagen.

(sit) Auf den bitteren Abgang von Julian Köster am Ende der Saison hat der Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen zwei Vertragsverlängerungen gesetzt: Jeweils bis 2023 haben sich Rechtsaußen Jan Reimer (20) und der Rückraumrechte Fynn Johannmeyer (19) an die Chemiestadt gebunden. Das macht Handball-Geschäftsführer Björn Barthel natürlich froh: „Damit haben wir Planungssicherheit und können nun mit zwei starken Gespannen angreifen: Fynn Johannmeyer und Andre Meuser sowie Jan Reimer und Jakub Sterba.“ Dagegen wird Efthymios Iliopoulos seinen Kontrakt am Höhenberg nach dieser Spielzeit auslaufen zu lassen.

Jan Reimer gehört in Dormagen fast schon zum lebenden Inventar. Seit 2004 durchlief er alle Jugendteams. „Wir waren beiderseitig ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit und verfolgen ähnliche Zukunftspläne“, stellen er und Barthel darum übereinstimmend fest. Darüber hinaus macht Reimer deutlich, wie wichtig es ihm sei, die sportliche Karriere gut mit seinem Studium in Köln vereinbaren zu können. „Darum freue ich mich sehr, bei meinem Heimatverein weiterzuspielen und mich vor allem persönlich weiterzuentwickeln. Ich bin immer noch ein junger Spieler, der an sich arbeiten muss, um immer mehr Teil dieser Mannschaft zu werden.“

Auch Fynn Johannmeyer möchte sich beim TSV in den nächsten zwei Jahren „persönlich Weiterentwicklung.“ Sein Ziel sei es, fügt er an, der Mannschaft „dabei zu helfen, einen erfolgreichen und attraktiven Handball zu spielen.“ Der in Dormagen geborene Student hatte sich dem TSV Bayer 2015 angeschlossen. In der vergangenen Spielzeit trug er außerdem noch das Trikot des 2020 in die 3. Liga aufgestiegenen TuS Opladen. Das Zweitspielrecht wurde allerdings mittlerweile aufgelöst, der 19-Jährige soll sich ab jetzt voll auf den TSV konzentrieren. „Er hat sich sehr gut fortentwickelt und unser sportliches Kompetenzteam überzeugt“, stellt Barthel fest.