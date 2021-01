Ringen : KSK startet gegen Mainz in die Saison

Heimkampf zum Auftakt: Aaron Bellscheidt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bundesliga-Auftakt mit Doppelkampftag im Herbst: Am 5. September tritt die Konkordia in ihrer zweiten Saison im Oberhaus beim TV Lübtheen in Mecklenburg an.

Schon vor der Bundesligatagung am 5. Februar, coronakonform als Zoom-Meeting abzuhalten, haben die Ringer des KSK Konkordia Neuss Gewissheit: In ihre zweite Saison im deutschen Oberhaus starten die Schützlinge von Oleg Dubov und Erich Marjalke am 4. September um 19.30 Uhr mit einem Heimkampf gegen den ASV Mainz 88.

Ein Kracher gleich zum Auftakt, waren die Kraftsportler aus der Gutebergstadt doch schon dreimal Deutscher Meister – das bislang letzte Mal 2012. In der wegen Corona abgebrochenen Comeback-Saison 2020/2021 hatte der KSK in Mainz bei der knappen 14:16-Niederlage eine famose Leistung geboten und zu Halbzeitpause sogar mit 10:8 geführt. Teil zwei des Doppelkampftages führt die Neusser am 5. September zum RV Lübtheen. Die Mecklenburger hatten in der vergangenen Saison, dem Beispiel vieler Konkurrenten folgend, von der angebotenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, als Reaktion auf die Corona-Pandemie auf einen Start zu verzichten. Die Hauptrunde der Gruppe Nordwest soll planmäßig am 18. Dezember abgeschlossen werden. Dann empfängt die junge Mannschaft der Konkordia die Wrestling Tigers Rhein-Nahe.